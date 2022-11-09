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Global Times обвинила США в незаинтересованности в мире на Украине

Global Times: Белый дом пользуется конфликтом на Украине для ослабления РФ и Европы
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Фото: Getty Images/Anna Moneymaker
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Белый дом не заинтересован в разрешении конфликта на Украине и использует его для ослабления России и стран Европы. К такому выводу пришло китайское издание Global Times 7 ноября.

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«Международному сообществу следует отказаться от любых иллюзий относительно каких-либо действий США, которые, как представляется, способствуют миру», — передает «Газета.Ru».

Global Times считает, что главной целью американцев является бесконечность конфликта.

Кроме того, авторы отметили, что заявления об уменьшении объемов поддержки украинской стороны республиканцами сделаны специально перед промежуточными выборами в Соединенных Штатах, а так как потенциальные переговоры РФ и Украины могут провалиться из-за вмешательства администрации Джо Байдена, союзникам из Европы только и остается, что продолжать оказывать Украине поддержку, невзирая на кризис в энергетике и экономике.

Член палаты представителей США Маржори Тейлор Грин 4 ноября заявила, что если победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено. По ее словам, для Республиканской партии приоритетом является экономическая ситуация в самих Соединенных Штатах, а не за их пределами.

8 ноября директор Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова РАН Валерий Гарбузов в пресс-центре МИЦ «Известия» отметил, что антироссийский курс и поддержка Украины продолжатся, если на выборах в конгресс США победит Республиканская партия. Он отметил, что не столь важно, каких позиций будет придерживаться большинство в конгрессе, инициатива помощи Киеву всё равно будет исходить от Байдена.

30 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ситуации на Украине надо вести в первую очередь с США. Он добавил, что договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально.

21 октября госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ якобы «не желает участвовать в значимой дипломатии и продолжает действовать в противоположном направлении».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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