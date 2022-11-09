Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко по ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко и обсудил с ним предстоящий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 ноября.

Ранее в этот день БелТА сообщило, что накануне вечером главы государств обсудили по телефону предстоящее заседание.

Журналистам представитель Кремля подтвердил факт проведения разговора.

Заседание ОДКБ в Ереване состоится 23 ноября.

Лукашенко на внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности, которая прошла 28 октября, заявил о важности очного проведения саммита ОДКБ в Ереване.

Он отметил, что Армении, Азербайджану и России необходимо в этот период еще раз сесть за стол переговоров и проанализировать ситуацию.

Ереван, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ожидает, что Организация договора о коллективной безопасности даст политическую оценку действиям Азербайджана на границе.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.