Удмуртия планирует получить 1 млрд рублей на ремонт сетей ЖКХ

Удмуртия может получить 1 млрд рублей по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Средства будут выделены из Фонда развития территорий.

По данным ИА «Сусанин», регион получит 60% от необходимой стоимости ремонта. Еще 40% Удмуртия выделит из республиканского бюджета или внебюджетных источников.

«Программа имеет четкие показатели, которые должны быть достигнуты в результате ее реализации. Для Удмуртии это капитальный ремонт, реконструкция и строительство в 2023–2024 годах 140 км сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», — цитирует Udm-info.ru и.о. председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

Для попадания в федеральную программу в регионе необходимо составить и обосновать проектно-сметную документацию по обновлению коммунальных сетей. Кроме того, необходимо положительное заключение экспертизы.