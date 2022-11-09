NBC улучшил прогноз республиканцев на выборах в палату представителей

Республиканская партия лидирует с 220 мандатами на выборах в палату представителей США. Об этом 9 ноября сообщает телеканал NBC по итогам предварительных подсчетов.

По данным на 11:30 мск, республиканцы получат большинство в 435-местной палате. До этого прогнозировалось, что они могут рассчитывать на 218 кресел.

Демократической партии могут достаться 215 мандатов. Телеканал допускает, что результаты в десяти избирательных округах еще могут измениться.

При этом на выборах в сенат демократы получают 48 мест, в то время как республиканцы могут рассчитывать на 47 кресел. Борьба за еще пять продолжается.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Комментируя итоги выборов, лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что контроль над ней возвращается Республиканской партии.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.