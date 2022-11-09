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Республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей

NBC: республиканцы получили 218 кресел в палате представителей против 217 у демократов
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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
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Республиканская партия получает 218 мест на выборах в палату представителей США. Об этом 9 ноября сообщил телеканал NBC.

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Остальные 217 мест достаются Демократической партии. Для контроля над палатой представителей одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435.

Результаты выборов являются предварительными. По данным NBC, в случае с 13 округами результаты еще до конца не определены.

На выборах в сенат обе партии предварительно занимают по 46 кресел. Борьба за оставшиеся восемь мест пока продолжается.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

Днем ранее республиканец, экс-президент Дональд Трамп выразил уверенность в предстоящей победе Республиканской партии. По его мнению, победа республиканцев на выборах в американский конгресс может стать «спасительной для страны».

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