Республиканцы минимально опережают демократов на выборах в палату представителей

Республиканская партия получает 218 мест на выборах в палату представителей США. Об этом 9 ноября сообщил телеканал NBC.

Остальные 217 мест достаются Демократической партии. Для контроля над палатой представителей одной из партий необходимо набрать 218 мест из 435.

Результаты выборов являются предварительными. По данным NBC, в случае с 13 округами результаты еще до конца не определены.

На выборах в сенат обе партии предварительно занимают по 46 кресел. Борьба за оставшиеся восемь мест пока продолжается.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.

Днем ранее республиканец, экс-президент Дональд Трамп выразил уверенность в предстоящей победе Республиканской партии. По его мнению, победа республиканцев на выборах в американский конгресс может стать «спасительной для страны».