В Совфеде спрогнозировали итоги выборов в палату представителей США

Если республиканцы возьмут большинство в палате представителей конгресса США, это будет отрицательной оценкой гражданами политики американского президента Джо Байдена, заявил 9 ноября российский сенатор Сергей Цеков.

«По результатам выборов, если республиканцы действительно возьмут большинство в палате представителей конгресса, это свидетельствует о том, что политика Байдена предыдущие два года оценена гражданами США отрицательно», — сказал сенатор в разговоре с «РИА Новости».

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Согласно последним данным, Республиканская партия получает 218 мест на выборах в палату представителей США. Остальные 217 мест достаются Демократической партии.

Результаты предварительные. В 13 округах еще не определены итоги голосования.

Накануне Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса.

В свою очередь экс-президент США республиканец Дональд Трамп назвал страну «большим жирным провалом» после нахождения демократов у власти.