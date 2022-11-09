Актер Шон Пенн приехал на Украину и получил орден от Зеленского

Американский актер и режиссер Шон Пенн в третий раз с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса приехал с визитом в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале 8 ноября.

«На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку «Оскара» как символ веры в победу нашей страны», ― рассказал украинский лидер. По его словам, Пенн оставил награду на Украине до окончания боевых действий в стране.

Зеленский в свою очередь наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени. Президент поблагодарил актера за поддержку и вклад в популяризацию Украины в мире.

Также в честь Шона Пенна поставили именную табличку на аллее смелости в Киеве. «Аллея смелости ― место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с Украиной с самого начала», ― написал Зеленский. Он напомнил, что Пенн посетил Украину в первые же дни с момента начала спецоперации ВС РФ.

Шон Пенн в первый раз приехал на Украину 25 февраля. Вторая встреча актера с Зеленским была 27 июля.

В конце сентября стало известно, что французский актер Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского.

В августе Владимир Зеленский отметил государственными наградами ряд американских актеров, а также грузинского дизайнера, креативного директорп модного дома Balenciaga Демну Гвасалию.

7 августа американская актриса Джессика Честейн приехала в Киев и встретилась с Зеленским.

В июне американский актер и посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал с визитом на Украину. Он провел встречу с украинским президентом в Киеве.

В апреле Анджелина Джоли приехала с визитом на Украину. Ее засняли в одном из кафе Львова.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.