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Эксперт назвал способ защитить машину от обледенения

Автоэксперт Колодочкин рассказал, как защитить машину от обледенения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Автоэксперт Михаил Колодочкин дал совет, как защитить автомобиль от обледенения.

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В беседе с газетой «Вечерняя Москва» во вторник, 8 ноября, специалист посоветовал обрабатывать ряд элементов автомобиля специальными средствами.

«Чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон», — цитирует эксперта НСН.

Колодочкин отметил, что если из-за ледяного дождя образуется ледяная корка в 5–10 см, то машину стоит эвакуировать в теплое помещение, отмечает телеканал «360». Он предупредил, что нельзя поливать машину горячей водой, поскольку может потрескаться краска и треснуть стекло.

Специалист посоветовал применить горячую грелку, чтобы приоткрыть дверь. Также можно, по его словам, навалиться на дверь снаружи и попытаться вдавить немного внутрь, «чтобы обледеневший уплотнитель чуть поддался», пишет «Москва 24».

Автоэксперт также призвал не использовать для очистки ото льда твердые металлические предметы. Вместо этого лучше воспользоваться специальными размораживателями и щетками.

По его словам, чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях и на багажнике можно обрабатывать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон, отмечает RT.

Ранее, 1 ноября, главный редактор автомобильного издания Максим Федоров предостерег от использования резины б/у. По его словам, шины — это «скоропортящийся» продукт, со временем резина иссыхает, пишет «Ридус». Между тем важно, чтобы она была мягкой. Эксперт подчеркнул, что в новых шинах фрикционные свойства попросту выше, чем у тех, которые уже были в эксплуатации. Федоров указал на то, что качество шин можно определить, исходя из состава резины. Чем больше в нем натурального каучука, тем выше сцепные свойства шин.

До этого, 10 октября, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о самом безопасном месте в автомобиле. По его словам, безопасным является заднее место справа от водительского, поскольку обычно самые серьезные ДТП происходят, «когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться». Чаще всего в таких авариях наиболее серьезные повреждения транспортного средства приходятся на сторону водителя.

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