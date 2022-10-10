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Эксперт назвал самое безопасное место в машине

Автоэксперт Шапарин рассказал, какое место в автомобиле самое безопасное
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, на каком месте в автомобиле пассажир менее всего рискует пострадать в результате ДТП.

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В интервью радио Sputnik в понедельник, 10 октября, Шапарин рассказал, что безопасным является заднее место справа от водительского.

Эксперт объяснил, что оно считается более безопасным, поскольку обычно самые серьезные ДТП происходят, «когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться». Чаще всего в таких авариях наиболее серьезные повреждения транспортного средства приходятся на сторону водителя.

Шапарин напомнил о необходимости пристегивать ремень безопасности. Он пояснил, что при резкой остановке пассажир заднего сиденья может не только врезаться в спинку переднего, но и долететь до лобового стекла, и тогда правильный выбор места его не спасет, отмечает телеканал «Звезда».

30 сентября автоэксперт Антон Трошанов рассказал, что может послужить причиной ДТП осенью. По его словам, на сцепление шин с поверхностью дороги влияет опавшая листва, такая дорога может быть не менее опасна, чем гололед. Также снижается видимость из-за дождей, отмечает телеканал «360». Трошанов посоветовал в осеннее время года быть внимательнее на дороге, обращать внимание на мертвые зоны.

Эксперт рекомендовал не бояться снижать скорость или полностью останавливать автомобиль, если возникают проблемы во время движения, уточняет РИАМО.

В начале сентября автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал, что осенью «из-за потемнения растет вероятность ослепления встречными водителями, потому что фары, особенно плохо отрегулированные, могут светить куда не надо».

Также специалист посоветовал не заезжать в лужи: под ними могут скрываться глубокие канавы, кроме того, при проезде глубокой лужи машину может развернуть и вынести на встречную полосу, пишет НСН.

Также в сентябре технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов предупредил об опасности полного бака бензина. По его словам, наполнение топливного бака до отказа может привести к нарушениям в системе вентиляции бака, при которых бензин начнет вытекать через дренажные трубки. Таким образом топливо может попасть на проводку, что чревато возгоранием и коррозией, а также на детали ходовой части, что также создает риски воспламенения.

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