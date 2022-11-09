В Германии сообщили о заполненности хранилищ на 99,54%

Подземные газовые хранилища в ФРГ в общей сложности заполнены на 99,54%. Об этом свидетельствуют данные Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии, опубликованные во вторник, 8 ноября.

Так, согласно информации регулятора, уровень газа в крупнейшем хранилище страны в Редене достиг 93,75%.

Кроме того, сообщается, что энергопотребление в Германии в период с 24 по 30 октября значительно сократилось относительно средних показателей за последние четыре года. Одной из причин стала более высокая, чем обычно, температура воздуха. Также было зафиксировано падение оптовых цен на газ.

Тем не менее в ФСА подчеркнули, что экономия ресурсов по-прежнему остается приоритетной задачей — для того чтобы избежать коллапса зимой, необходимо снизить общий расход газа на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что газовые хранилища Германии заполнены более чем на 98%.

20 октября стало известно, что ФРГ удалось увеличить импорт газа из Бельгии, Франции, Нидерландов и Норвегии.

В тот же день федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что страна рассчитывает сократить потребление газа на 20%, добавив, что до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Чтобы минимизировать негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей, власти республики в сентябре приняли решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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