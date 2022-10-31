В Германии сообщили о почти стопроцентном заполнении газохранилищ

Уровень заполнения газохранилищ в Германии превысил 98,5%. Об этом сообщило Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ в отчете, опубликованном в понедельник, 31 октября.

Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии в Редене составляет 91,41%.

Сообщается также, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на прошлой неделе было намного ниже среднего уровня за последние несколько лет.

«Потребление газа на неделе, начавшейся 17 октября 2022 года, было значительно ниже среднего потребления за последние четыре года, в том числе из-за погодных условий. Температуры были на 2,5 градуса выше среднегодовых за период с 2018 по 2021 год».

Несмотря на это, ФСА подчеркнуло необходимость экономии газа. В отчете отмечается, что ситуация в энергетической сфере страны остается напряженной и исключать дальнейшего ухудшения ситуации нельзя.

«Предотвращение чрезвычайной ситуации с газоснабжением страны этой зимой зависит от трех вещей: сокращения потребления газа не менее чем на 20%, начала работы терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в начале следующего года, а также зимнего снижения импорта и увеличения экспорта, которые в настоящее время находятся на пике», — отмечается в отчете.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%.

20 октября стало известно, что ФРГ удалось увеличить импорт газа из Бельгии, Франции, Нидерландов и Норвегии.

В тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Глава правительства отметил, что страна рассчитывает сократить потребление газа на 20%, добавив, что до конца года будут запущены два первых терминала по приему сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Однако, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. В Германии при этом газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа. Желание Германии отказаться от российского газа, по его мнению, свидетельствует о готовности страны следовать русофобским указаниям США.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ в сентябре приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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