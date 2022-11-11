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Виртуальная нереальность: криптосервисы предлагают оформить Visa и Mastercard

Получится ли такими картами расплачиваться за рубежом и какие риски это может нести
Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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В магазинах приложений для смартфонов стали появляться предложения оформить виртуальные и физические карты международных платежных систем Visa и Mastercard, обнаружили «Известия». Сервисы Pyypl, Bitfree, Monpay привлекают клиентов тем, что такими картами можно оплачивать покупки за рубежом и даже снимать наличные. При этом счет в банке открыт не на пользователя, а на сервис. Предполагается, что он пополняется криптовалютой, а расплачивается покупатель долларами и евро. Однако хранить деньги на таких картах крайне рискованно. Эксперты поясняют: дело не только в комиссиях и отсутствии поддержки клиентов, но и в том, что в случае давления регуляторов россиянам могут закрыть доступ к этим счетам. Тогда получить средства из криптосервиса, скорее всего, не удастся.

Криптовая покупка

Россияне могут оформить виртуальную и пластиковую карты Visa и Mastercard через приложение — в магазинах утилит для смартфонов стали появляться сервисы с такой услугой. Так, картами, заказанными у Pyypl, Bitfree, Monpay можно оплатить покупку за пределами России и оформить подписку на иностранном сервисе. Предполагается, что счет пользователь пополняет криптовалютой, а оплачивает покупки в долларах и евро.

Виртуальная нереальность
криптоферма майнинг блокчейн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сервис Bitfree предлагает заказать криптовалютную карту Visa или Mastercard. Клиент может выбрать виртуальный или пластиковый формат — первая позволит расплачиваться в Google Рay или любых зарубежных онлайн-магазинах, а вторая— также совершать покупки за границей при поездках и снимать средства в банкоматах, сказано в описании сервиса. Внести деньги на счет пользователь может через приложение в любой из трех криптовалют — биткоинах, Ethereum или USDT — стейблкоине, курс которого привязан к доллару. Конвертировать средства в доллары и положить их на карту придется заранее.

Все операции будут проходить через счет сервиса в иностранном банке, при этом собственный счет в зарубежной кредитной организации клиенту открывать не нужно, уточнили в службе поддержки сервиса. Там добавили: минимальная стоимость виртуальной карты составит $99, а физической — $200, доставку можно заказать в Россию. Из-за санкций расплачиваться таким «пластиком» на территории РФ или снимать деньги в российских банкоматах будет невозможно.

В приложении Monpay также предлагают оформить виртуальную криптовалютную карту системы Visa. Предполагается, что она позволит оплачивать подписки на зарубежных платформах и совершать покупки в иностранных интернет-магазинах. Пополнить ее пользователь сможет цифровой валютой только через аккаунты на платформах Coinbase или Lightning Network, причем первая стала недоступна для россиян из-за санкций с 28 февраля. В момент проведения операции криптовалюта будет автоматически конвертироваться в доллары для оплаты. В службе поддержки сервиса не ответили на вопрос «Известий» о том, как будут проходить транзакции через такую карту и могут ли россиянам заблокировать счет.

Виртуальная нереальность
электронный кошелек смартфон
Фото: Global Look Press/imago-images.de

Отзывы о работе этих сервисов в магазинах приложений противоречивые. Большинство пользователей сообщают об ошибках в работе платформ, в том числе с регистрацией и входом в аккаунт. Некоторые клиенты обвиняют сервисы в мошенничестве — например, в отзывах о работе Pyypl указано, что после оплаты система отменяет платеж, а деньги не возвращает. Кроме того, при проведении операции средства иногда теряются, и не все сайты принимают оплату через карты, пишут потребители. Отзывы о работе Bitfree немного более позитивные — ряд пользователей смогли добавить карту в Apple Pay и расплатились ею в европейских странах.

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В платежных системах Visa и Mastercard, а также в ЦБ не ответили на запросы «Известий».

Без гарантий

Появление на фоне санкций альтернатив традиционным банковским картам, которые перестали работать, — очевидный плюс. Однако воспользоваться подобными новыми сервисами сможет лишь ограниченное число потребителей. Это связано, прежде всего, с отсутствием необходимого высокого уровня финансовой грамотности и опыта обращения с криптовалютой, причем вторая причина явно острее, — сообщил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Многие россияне получили «пластик» в банках дружественных стран, способ открытия криптокарт аналогичен — они оформляются за рубежом, а затем доставляются в Россию, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Причем на территории РФ эти криптокарты не работают. Такие продукты могут подойти для нерегулярных небольших трат за границей или на иностранных сервисах, а для более крупных операций лучше получить классическую карту в дружественной стране, отметил эксперт.

Виртуальная нереальность
женщина смартфон электронный кошелёк
Фото: Getty Images/simonkr
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По его словам, на подобных виртуальных картах крайне не рекомендуется держать крупные суммы денег, так как никто не гарантирует, что сервис не закроет счет в случае давления того или иного регулятора. Не редкость также, когда такие транзакции замораживаются или блокируются по разным причинам, а служба поддержки либо отсутствует, либо реагирует крайне медленно.

В последние месяцы было уже много случаев, когда криптоплощадки внезапно отказывали россиянам в обслуживании даже при наличии ВНЖ другой страны, поэтому не стоит использовать подобные сервисы в качестве основного места хранения денег, отметил старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Он добавил, что при оплате такой картой крипта списывается со счета клиента на сервисе, конвертируется в фиат на счет банка-партнера компании, а затем переводится продавцу. Из-за этого стоит закладывать комиссию за обмен, а также возможные издержки из-за изменения курса валюты, которые могут достигать 10% в обе стороны за день даже по самой надежной крипте — биткоину.

Виртуальная нереальность
женщина смартфон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, добавляются риски получить блокировку в банке или криптосервисе, подчеркнул Антон Быков. Причем если вернуть деньги из первого будет трудно, то из второго чаще всего просто невозможно.

В условиях современных проблем с оплатой иностранных сервисов эти приложения очень полезны, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Однако он также отметил риски — при оплате с таких сервисов будут взиматься дополнительные комиссии из-за перевода в крипту. Кроме того, многие иностранные сервисы из-за санкций могут начать удалять российских пользователей, и непонятно, вернет ли компания деньги клиенту из РФ.

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