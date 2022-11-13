Полная дичь: как живут лесные ненцы

Лесные ненцы — небольшая этнографическая группа, насчитывающая всего около 2 тыс. человек. Проживают ее представители на берегах рек Пур и Таз на юге Ямало-Ненецкого автономного округа. Почему у них в отличие от их тундровых сородичей мало оленей и как они добывают себе пропитание — в фотогалерее «Известий»