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Полная дичь: как живут лесные ненцы

Почему у неша мало домашних оленей
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Лесные ненцы — небольшая этнографическая группа, насчитывающая всего около 2 тыс. человек. Проживают ее представители на берегах рек Пур и Таз на юге Ямало-Ненецкого автономного округа. Почему у них в отличие от их тундровых сородичей мало оленей и как они добывают себе пропитание — в фотогалерее «Известий»
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Неша — лесные люди — и сейчас живут в основном за счет охоты и рыбалки
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Есть среди них те, кто вернулся в лес из города — на землю предков
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Рыба — одна из главных составляющих их рациона
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Рыбу вялят, сушат, коптят, делают из нее муку
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Из свежевыловленной рыбы готовят сугудай, зимой — строганину
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Рыбьи брюшки считаются целебными — ими кормят больных и детей
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Щука у лесных людей считается особой рыбой, женщинам запрещено ее есть и разделывать. Считается, что если беременная женщина начнет резать щуку, в нее может вселиться злой дух
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Нельзя живую рыбу бросать в кипяток
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
В отличие от тундровых ненцев, которые занимаются крупнотабунным оленеводством, у лесных людей этих животных не так много
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Оленей чаще используют в качестве транспорта
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Хотя зимой могут полакомиться и свежей парной олениной, запивая ее оленьей кровью
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Живут ненцы в чумах, которые ставят прямо в лесу. В центре — очаг, вокруг спальные места
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Считается, что чем просторнее жилище, тем семья богаче
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Передвигаются на санях, запряженных оленями
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Сани делают сами. Причем мужские отличаются от женских, в которых есть боковые стенки для езды с детьми
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Для детей, как и для взрослых, шьют специальную меховую или кожаную одежду
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Примерно с двух лет детей начинают приучать к взрослой жизни
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Работа у ненцев строго делится на мужскую и женскую
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Девочки помогают матери вести домашнее хозяйство, заготавливать дрова, следить за очагом
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
С ранних лет девочек приучают рукодельничать и заботиться о других членах семьи
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Они ощипывают птицу, чистят рыбу
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Лет в восемь девочка уже может не только испечь хлеб, но и управлять караваном грузовых нарт. А мальчику, например, нельзя мыть посуду, иначе он будет плохим охотником
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Как живут лесные ненцы
Фото: Андрей Зима
Лесных людей, которые исповедуют анимизм, с детства учат бережно относиться к окружающему миру — нельзя ломать ветки, мусорить в лесу, разорять гнезда, втыкать палки в землю, иначе духи могут обидеться и разозлиться
Выделить главное
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