Коренной вопрос: как живут оленеводы на Камчатке

Ачайваям — село в Олюторском районе Камчатки, в которое можно добраться только по воздуху, так как дороги здесь отсутствуют. Основное население — чукчи, которые традиционно занимаются оленеводством. Как живут оленеводы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
В советский период местный совхоз был одним из самых сильных
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Фото: Андрей Зима
Жители села занимались разведением племенных оленей
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Фото: Андрей Зима
Село расположено примерно в 120 км от побережья Берингова моря
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Фото: Андрей Зима
Осенью происходил массовый забой животных, туши увозили морем на материк
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Фото: Андрей Зима
Когда совхоз распался, масштабы заготовок серьезно уменьшились
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Фото: Андрей Зима
Однако оленеводы пытаются сохранить свою культуру, занимаются традиционными промыслами
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Фото: Андрей Зима
В поселке шьют традиционную одежду из оленьих шкур
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Фото: Андрей Зима
Такую одежду носят и сами оленеводы
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Фото: Андрей Зима
Для окрашивания шкур используют кору ольхи
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Фото: Андрей Зима
Кору собирают и сушат заранее, а перед окрашиванием замачивают и затем втирают в кожу
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Фото: Андрей Зима
Село полностью изолировано от цивилизации, что позволяет сохранять традиционный уклад жизни
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Фото: Андрей Зима
Дети с раннего возраста учатся арканить оленей
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Фото: Андрей Зима
Все навыки и секреты ремесла оленеводы передают из поколения в поколение
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Фото: Андрей Зима
Некоторые достижения цивилизации здесь всё же используют
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Фото: Андрей Зима
В селе есть вездеход
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Фото: Андрей Зима
На машине перевозят пастухов и продукты для них
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Фото: Андрей Зима
Из-за изолированности села нередко возникают проблемы с продуктами
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Фото: Андрей Зима
Тогда рассчитывать селяне могут только на себя
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Фото: Андрей Зима
Питаются олениной, дичью, рыбой (село стоит на берегу реки Алука) и сохранившимися запасами
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Фото: Андрей Зима
Еще одна проблема — отсутствие врачей
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Фото: Андрей Зима
Лечатся сами, народными методами
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Фото: Андрей Зима
Этот год был объявлен на Камчатке Годом культуры коренных малочисленных народов, губернатор пообещал оказать им всяческую поддержку
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