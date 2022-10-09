Коренной вопрос: как живут оленеводы на Камчатке

Ачайваям — село в Олюторском районе Камчатки, в которое можно добраться только по воздуху, так как дороги здесь отсутствуют. Основное население — чукчи, которые традиционно занимаются оленеводством. Как живут оленеводы — в фотогалерее «Известий»