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Эксперт указал на возможности РФ для продажи нефти после введения лимита цен

Аналитик Андрианов заявил о повышении конкурентоспособности России после введения потолка цен на нефть
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший, что Москва сохранит заинтересованность в экспорте нефти даже после введения потолка цен на энергоресурс, абсолютно прав, потому что остается большое количество стран, которые не поддержали эту абсурдную меру. Об этом заявил «Известиям» 5 ноября старший аналитик WMT, доцент финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов.

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«Россия заявила, что не будет поставлять нефть тем странам, которые ввели потолок цен, но в то же время у России остается широкое поле тех государств, которые не присоединились к этой абсурдной мере. Прежде всего это страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые будут покупать нефть у России несмотря на потолки», — пояснил Андрианов.

Эксперт отметил, что в результате введения эмбарго на поставки нефти в Европу и США Москва будет продавать свое топливо с существенным дисконтом в азиатские страны, которые тем самым получают возможность реализовать свою экономику, а сама РФ будет только повышать свою конкурентоспособность.

«На Западе будут вынуждены искать другие источники поставок. На западных рынках нефть дороже, чем она стоит в АТР. На самом деле потолок цен открывает ворота и для формирования серого рынка. Но страны Запада будут сквозь пальцы смотреть на источник происхождения нефти, главное, чтобы она укладывалась в потолок», — указал специалист.

Ранее, 4 ноября, Блинкен выразил мнение, что Россия будет принимать любые решения по поводу импорта нефти, которые она принимает, и у нее сохранится интерес продолжать поставки энергоресурсов даже после введения потолка цен на него.

В этот же день представители стран «Большой семерки» (G7) заявили, что намерены в ближайшие недели завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть.

3 ноября посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из РФ ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. При этом дальше ценовой потолок могут распространить на другие товары, включая газ и металлы.

Президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарной сессии ВЭФ сообщил , что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из РФ.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, в свою очередь, предупредил о риске энергетического шока для Европы в случае вступления потолка цен на нефть из РФ в действие. Экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что Россия может увеличить поступления от продажи энергоносителей в свой бюджет при фиксированной цене на энергоресурс.

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