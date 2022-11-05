Число погибших при пожаре в развлекательном центре Костромы выросло до 14

По данным «Известий», число погибших в развлекательном центре Костромы «Полигон» выросло до 14 человек.

Еще пять человек пострадали, один из них госпитализирован.

По предварительной информации, заведение принадлежит депутату областной думы Мирзоеву Ихтияру Илдыру оглы.

Ранее сообщалось о 13 погибших и четырех пострадавших.

Возгорание в развлекательном центре на Никитской улице произошло в ночь на 5 ноября. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании обвалилась кровля. Из РЦ эвакуировали 250 человек.

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Сейчас мужчина объявлен в розыск.

В ликвидации огня задействовано 50 человек и 20 единиц техники, открытое горение ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.