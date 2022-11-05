Открытое горение в развлекательном центре Костромы ликвидировано

Открытое горение в развлекательном центре Костромы «Полигон» ликвидировано. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в ГУ МЧС.

Специалисты ликвидировали огонь около 7:30 по московскому времени. В настоящий момент они продолжают работать на месте.

Возгорание произошло на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля.

В результате происшествия пять человек погибли, четыре пострадали. Из здания эвакуировали 250 человек.

В ликвидации огня задействовано 50 человек и 20 единиц техники. Причины пожара на данный момент неизвестны.