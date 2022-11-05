США оценили влияние потолка цен на экспорт нефти из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в сохранении заинтересованности России в экспорте нефти даже после введения потолка цен на энергоресурс.

«Россия будет принимать любые решения, которые она принимает, но я полагаю, что у нее будет интерес продолжать поставки энергоресурсов», — сказал он в пятницу, 4 ноября, на пресс-конференции по итогу заседания глав МИД G7.

В этот же день представители стран «большой семерки» (G7) заявили, намерены «в ближайшие недели» завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть.

Днем ранее, 3 ноября, посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из РФ, ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. Ценовой потолок в дальнейшем могут постараться распространить на другие товары, в том числе на газ и металлы.

Президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии ВЭФ, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, в свою очередь, предупредил о риске энергетического шока для Европы в случае вступления потолка цен на нефть из РФ в действие. Экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что Россия может увеличить поступления от продажи энергоносителей в свой бюджет при фиксированной цене на энергоресурс.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.