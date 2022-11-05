Байден заявил о проблемах с поставками ракет Javelin Украине из-за нехватки чипов

У США возникли проблемы с поставками ракет Javelin на Украину из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом сообщил американский президент Джо Байден во время выступления в Калифорнии в пятницу, 4 ноября, с речью о развитии производства полупроводников в стране.

«В этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов», — сказал Байден во время трансляции на PBS NewsHour.

Он добавил, что полупроводники нужны не только для Javelin, но и для других систем вооружений, которые уже существуют или появятся в будущем.

Кроме того, 15 октября сообщалось, что в минобороны США задумались о сокращении поставок вооружения на Украину из-за истощения собственных запасов. Как отмечалось, американский министр обороны Ллойд Остин придерживается позиции, что США и их западные союзники не в полной мере успевают удовлетворить потребности Киева в вооружении. При этом американские склады стремительно продолжают опустошаться.

Днем ранее подполковник из США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive выразил мнение, что украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск зимой, поскольку Украина будет оставаться в зависимости от поставок Запада, которые в настоящее время нестабильны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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