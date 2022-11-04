Медведев назвал причины борьбы России за свои земли и людей

Россия сражается за священную для нее землю и живущих на ней людей, и она никому их не отдаст. Об этом заявил в пятницу, 4 ноября, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей Telegram-канале в связи с празднованием Дня народного единства.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что России не нужны чужие территории, поскольку своих земель у страны в достатке.

«Россия — огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим. Мы защищаем наших людей», — отметил Медведев.

Говоря о противнике, зампред СБ РФ подчеркнул, что Россия сражается против тех, кто ненавидит ее, кто запрещает русский язык и ценности, кто насаждает ненависть к истории Отечества.

«У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача», — заявил Медведев.

По его словам, оружием против «верховного властелина ада» является правда.

«Именно поэтому наше дело правое. Именно поэтому победа будет за нами! С праздником!» — заключил замглавы Совбеза РФ.

Ранее в этот же день с Днем народного единства россиян поздравили члены российского экипажа Международной космической станции (МКС). Они напомнили, сколько народов проживает на территории России и отчего зависит будущее страны. Исторически сила России — в единстве, отметили космонавты.

1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 4 ноября будет находиться в Москве. Он возложит цветы к открывшемуся после реставрации памятнику Минину и Пожарскому. Вторая половина дня главы государства будет посвящена рабочим встречам и совещаниям.

4 ноября в России отмечается День народного единства, который символизирует духовную преемственность поколений, а его истоки восходят к героическим событиям 1612 года, когда из Москвы были изгнаны польские интервенты. Победа эта стала возможной благодаря единению людей разных вер, национальностей и сословий. Об истории праздника и его значении рассказал историк, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

На Красной площади 5–7 ноября будет организован интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Посетители смогут увидеть кинохронику, услышать стихи и песни военных лет, посмотреть театрализованные представления, в том числе изображающие проводы ополченцев. Также там будет представлена военная техника.