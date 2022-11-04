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Российские космонавты с орбиты поздравили жителей страны с Днем народного единства

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Фото: Роскосмос
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Члены российского экипажа Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

Они напомнили, сколько народов проживает на территории России и отчего зависит будущее страны.

Теперь все вместе: что мы отмечаем в День народного единства
История главного праздника Российской державы

«Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравляем вас с Днем народного единства. Сегодня это наш общий праздник, ведь Россия многонациональна. На ее территории проживает более 190 народов. Исторически сила России — в нашем единстве. Именно от этого зависит будущее нашей страны. С праздником, дорогие соотечественники», — сказали по очереди трое российских космонавтов.

В этот же день в честь праздника интернациональные семьи сотрудников МЧС РФ рассказали о секретах единства. Сотрудники ведомства верят, что различия в традициях и культуре делают жизнь интереснее и ярче, а семью — крепче. Главное, чтобы люди уважали и любили друг друга.

4 ноября в России отмечается День народного единства, который символизирует духовную преемственность поколений, а его истоки восходят к героическим событиям 1612 года, когда из Москвы были изгнаны польские интервенты. Победа эта стала возможной благодаря единению людей разных вер, национальностей и сословий. Об истории праздника и его значении рассказал историк, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

На Красной площади 5–7 ноября организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Посетители смогут увидеть кинохронику, услышать стихи и песни военных лет, посмотреть театрализованные представления, в том числе изображающие проводы ополченцев. Также там будет представлена военная техника.

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