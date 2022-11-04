В России празднуют День народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. Об истории праздника и его значении рассказал историк, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

В этот день в 1612 году народное ополчение, состоящее из людей разного происхождения, под предводительством князя Кузьмы Минина и земского старосты Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Это историческое событие привело к восхождению на русский престол династии Романовых.

«Для того чтобы понять его ценность, необходимо знать, в каком состоянии Россия пребывала в конце XVI — начале XVII века. Этот период традиционно называют Смутным временем. Амбициозные планы Ивана IV Грозного во внешней политике нанесли ущерб внутренней. Ливанская война, несмотря на определенные успехи, привела к сокращению количества населения, а усугубила ситуацию эпидемия чумы», — рассказал Солдатов.

Кроме того, желание Ивана Грозного укрепить свою власть привело к укоренению крепостного строя, что вызвало недовольство среди крестьян, отмечает он. После смерти Ивана Грозного начался династический кризис, который привел к польской интервенции.

«Уникальность битвы за Москву 1612 года состоит в том, что, несмотря на все разногласия и тяжелый экономический и социальный кризис, люди разных сословий объединились для того, чтобы освободить свою страну. Это важный праздник, который служит напоминанием о том, что в любые времена главным орудием против внешних угроз являются люди, сплоченные единой целью. И в нынешних условиях единство нашего многонационального, многоконфессионального народа — это единственный способ пережить смутные времена», — заключил Солдатов.

1 ноября ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Центральной России в ноябрьские праздники. Так, ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью составит от 0 до –5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. 6 ноября появится вероятность небольших осадков. Ветер будет слабым в течение всех праздничных дней.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 4 ноября будет находиться в Москве. Он возложит цветы к открывшемуся после реставрации памятнику Минину и Пожарскому. Он добавил, что в его программе будет еще ряд пунктов, которые будут в русле Дня народного единства. Вторая половина дня главы государства будет посвящена рабочим встречам и совещаниям.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила о длинных выходных в начале ноября. По ее словам, государственный праздник — День народного единства — выпадает на пятницу, 4 ноября. Поскольку в производственном календаре он отмечен как выходной, то работать россияне будут по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 6 ноября.

На Красной площади 5–7 ноября организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Посетители смогут увидеть кинохронику, услышать стихи и песни военных лет, посмотреть театрализованные представления, в том числе изображающие проводы ополченцев. Также там будет представлена военная техника.