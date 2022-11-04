Интернациональные семьи сотрудников МЧС РФ рассказали о секретах единства

День народного единства символизирует духовную преемственность поколений, а его истоки восходят к героическим событиям 1612 года, когда из Москвы были изгнаны польские интервенты. Победа эта стала возможной благодаря единению людей разных вер, национальностей и сословий. Это же помогает поддерживать мир и согласие в братстве пожарных и спасателей МЧС России, где работают представители разных национальностей.

Сотрудники ведомства верят, что различия в традициях и культуре делают жизнь интереснее и ярче, а семью — крепче. Главное, чтобы люди уважали и любили друг друга. Среди сотрудников МЧС немало представителей интернациональных семей. В таких союзах перемешиваются ценности нескольких наций, порой, совершенно не похожих друг на друга. В семье Аббасовых, например, не бывает споров и разногласий по поводу традиций: азербайджанцы, коми и русские отлично уживаются.

Основатель династии — Керим Джалал оглы — начальник производственно-технического цеха ГУ МЧС России по Республике Коми, трое детей и зять служат в подразделениях МЧС. Хранительница домашнего очага — Галина Евгеньевна также много лет отдала пожарной охране.

«Я очень рад, что дети пошли по стопам родителей, служат честно, добросовестно. И самое главное, что родителей не подводят», — сказал глава семейства.

Супруги Аббасовы считают, что сближает всех не только общее дело. Дети и внуки воспитываются в атмосфере единства народов, богатого культурного наследия и традиций. Одна из них — собираться всем вместе, за одним столом. У каждого члена семьи есть любимое национальное блюдо и песни, которые здесь звучат на разных языках.

В семье знаменитых питерских спортсменов, чемпионов мира по пожарно-спасательному спорту Хубецовых уже несколько лет бытует новая традиция. После очередных соревнований Руслан и Людмила готовят любимое национальное блюдо — осетинские пироги.

«На всех международных соревнованиях мы с мужем представляем свою страну, Россию. Вы не представляете, какое чувство гордости мы испытываем, стоя на пьедестале, когда поднимается российский флаг и звучит гимн нашей страны», — поделилась чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту Людмила Хубецова.

Свадебный обряд семьи Ибрагимовых из Крыма прошел в одной из старейших в Европе мечети, которая построена в стиле татарской архитектуры. Согласно национальному обычаю, они пригласили на торжество всех родственников, даже самых дальних, друзей, коллег.

«Нужно помнить историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет в нашей стране, но надо помнить, что мы едины!» — напомнил заместитель начальника СПТ 4 ГУ МЧС России по Республике Крым Мемет Ибраимов.

С коллегой согласна и начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Севастополю Мария Тимошенко, которая родилась и выросла на Дону, является потомственной казачкой — «в жилах течет кровь представителей сразу трех казачьих войск: кубанского, сибирского и донского».

«В целом женщины нашего рода всегда славились крутым нравом, стальным характером. Моя прабабушка владела прекрасно шашкой, была замечательной наездницей. Отличалась смелостью, отвагой. Казачество всегда ассоциировалось со служением отечеству и я не могла не связать свою жизнь со служением государству — это наша семейная традиция. И я хочу быть достойна своих предков», — рассказала Мария.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Об истории праздника и его значении рассказал историк, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

На Красной площади 5–7 ноября организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Посетители смогут увидеть кинохронику, услышать стихи и песни военных лет, посмотреть театрализованные представления, в том числе изображающие проводы ополченцев. Также там будет представлена военная техника.