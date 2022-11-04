Китайский эксперт назвал цель визита Шольца в КНР

Поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин призвана предотвратить эскалацию конфронтации между Евросоюзом и Китаем. Такое мнение высказал 3 ноября научный специалист Китайского института современных международных отношений Сунь Кэцинь в беседе с газетой Global Times.

«Визит Шольца в Китай — это удар по тормозам в условиях, когда Европа движется в сторону крайней конфронтации», — отметил эксперт.

Кэцинь отметил, что из-за своей позиции по отношениям с КНР Шольц вынужден противостоять давлению как в родной Германии, так и по всей Европе. Политик стал первым лидером G7, посетившим Китай с начала пандемии COVID-19. По мнению Кэциня, этот шаг служит позитивным сигналом для сторонников китайско-европейского сотрудничества.

«Шольц представляет реалистичные интересы ФРГ и европейской стороны. За ним стоят силы, которые придают особое значение гармоничному сотрудничеству между Китаем, Германией и Европой», — резюмировал специалист.

Шольц 3 и 4 ноября находится с официальным визитом в Китай. 2 ноября, перед визитом, канцлер ФРГ заявил, что Германия привержена политике «одного Китая». Он подчеркнул, что изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем. Кроме того, по словам Шольца, пока говорить о взаимном подходе КНР и ФРГ в торговых вопросах и доступе к рынку не приходится. Немецкий политик констатировал усугубление конкуренции в отношениях ЕС и Китая.

Тем не менее, в ходе встречи с Шольцем председатель Китая Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление взаимного доверия между двумя странами и углубление сотрудничества. Он высоко оценил визит европейского политика.