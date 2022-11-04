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Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление доверия между Китаем и ФРГ

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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем 4 ноября выразил надежду, что визит канцлера в КНР укрепит взаимное доверие двух стран и поможет углубить сотрудничество. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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«Уверен, что визит укрепит взаимопонимание и взаимное доверие двух стран, углубит практическое сотрудничество в различных областях, а также наметит планы по дальнейшему развитию отношений Китая и Германии», — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что Шольц стал первым европейским лидером, посетившим Китай после 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Также он напомнил, что в этом году исполняется 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что крайне важно развивать китайско-германское сотрудничество в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды.

Шольц 3 и 4 ноября находится с официальным визитом в Китай. 2 ноября перед визитом канцлер ФРГ заявил, что Германия привержена политике «одного Китая». Он подчеркнул, что изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем.

Канцлер отметил также, что Германия и Китай по-прежнему далеки от взаимности в торговых вопросах и доступе к рынку. Он добавил, что соперничество и конкуренция в отношениях Европейского союза (ЕС) и Китая в последние годы усилились.

Накануне, 1 ноября, немецкое издание Die Welt сообщило, что глава германского МИДа Анналена Бербок указала Шольцу, что он должен разъяснить в Китае «послания, которые Германия изложила в коалиционном соглашении». По данным газеты, глава МИД ФРГ считает крайне важным дать понять Китаю, что «вопрос о справедливых конкурентных условиях, вопрос о правах человека и вопрос о признании международного права являются основой для международного сотрудничества».

Тогда же издание Politico сообщило, что Бербок призвала Шольца «жестко отстаивать интересы Германии» в Китае. Отмечалось, что министр хочет придерживаться более напористой «новой стратегии в отношении Китая».

Еще в марте Бербок заявляла, что Германия планирует разработать новую стратегию в отношении сотрудничества с Китаем.

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