Немцы раскритиковали Бербок за раздачу указаний Шольцу

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за советы канцлеру страны Олафу Шольцу перед его визитом в Китай.

Накануне издание сообщило, что Бербок указала Шольцу, что он должен разъяснить в Китае «послания, которые Германия изложила в коалиционном соглашении». По данным газеты, глава МИД ФРГ считает крайне важным дать понять Китаю, что «вопрос о справедливых конкурентных условиях, вопрос о правах человека и вопрос о признании международного права являются основой для международного сотрудничества».

Тогда же издание Politico сообщило, что Бербок призвала Шольца «жестко отстаивать интересы Германии» в Китае. Отмечается, что министр хочет придерживаться более напористой «новой стратегии в отношении Китая».

«С каких пор это министр иностранных дел дает указания канцлеру? Наверное, это новый стиль управления Германией», — отметил в комментариях под статьей читатель Die Welt.

Еще один комментатор отметил, что Бербок дискредитирует Шольца перед важной поездкой в ​​Китай.

«Министр иностранных дел Германии публично говорит канцлеру, что он должен сказать, когда и где. Мир смеется над нами. Эта женщина не представляет наши интересы, а вредит нам», — добавил еще один читатель газеты.

«Когда дело доходит до самоуверенности, то Бербок заслуживает первое место. Она может позволить себе такое поведение только с Шольцем», — отметил другой комментатор.

Шольц в ходе визита в Китай 3–4 ноября впервые встретится с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Ожидается, что с стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

Еще в марте Бербок заявила, что Германия планирует разработать новую стратегию в отношении сотрудничества с Китаем.