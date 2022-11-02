Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Ввод жилья в РФ по итогам года может составить 95 млн кв. м
Политика
В Совфеде отметили важность возобновления участия России в зерновой сделке
Армия
Концерн «Калашников» начал поставки новейших беспилотников в российские войска
Армия
СФ одобрил закон об альтернативной службе в период мобилизации
Мир
Немцы раскритиковали Бербок за раздачу указаний Шольцу
Происшествия
Четыре колеса лопнули у самолета Airbus при посадке в Иркутске
Общество
В Москве не ожидается устойчивых морозов и снежного покрова до середины ноября
Политика
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 2 ноября
Происшествия
Число погибших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Мир
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию в октябре
Экономика
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Мир
Москва расценила как эскалацию решение Норвегии повысить готовность армии

Немцы раскритиковали Бербок за раздачу указаний Шольцу

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за раздачу указаний канцлеру Шольцу
0
Фото: REUTERS/Christian Mang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за советы канцлеру страны Олафу Шольцу перед его визитом в Китай.

Осевая асимметрия: почему испортились отношения Берлина и Парижа
И получилось ли у лидеров Германии и Франции устранить противоречия при личной встрече

Накануне издание сообщило, что Бербок указала Шольцу, что он должен разъяснить в Китае «послания, которые Германия изложила в коалиционном соглашении». По данным газеты, глава МИД ФРГ считает крайне важным дать понять Китаю, что «вопрос о справедливых конкурентных условиях, вопрос о правах человека и вопрос о признании международного права являются основой для международного сотрудничества».

Тогда же издание Politico сообщило, что Бербок призвала Шольца «жестко отстаивать интересы Германии» в Китае. Отмечается, что министр хочет придерживаться более напористой «новой стратегии в отношении Китая».

«С каких пор это министр иностранных дел дает указания канцлеру? Наверное, это новый стиль управления Германией», — отметил в комментариях под статьей читатель Die Welt.

Еще один комментатор отметил, что Бербок дискредитирует Шольца перед важной поездкой в ​​Китай.

«Министр иностранных дел Германии публично говорит канцлеру, что он должен сказать, когда и где. Мир смеется над нами. Эта женщина не представляет наши интересы, а вредит нам», — добавил еще один читатель газеты.

«Когда дело доходит до самоуверенности, то Бербок заслуживает первое место. Она может позволить себе такое поведение только с Шольцем», — отметил другой комментатор.

Шольц в ходе визита в Китай 3–4 ноября впервые встретится с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Ожидается, что с стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

Еще в марте Бербок заявила, что Германия планирует разработать новую стратегию в отношении сотрудничества с Китаем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022