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Шольц заявил о приверженности Германии политике «одного Китая»

Канцлер ФРГ Шольц: изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем
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Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
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Германия привержена политике «одного Китая», изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем. Об этом заявил в среду, 2 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц перед своим визитом в КНР.

«Напряженная ситуация вокруг Тайваня беспокоит. Как США и многие другие страны, мы следуем политике «одного Китая». Сюда относится то, что изменение статус-кво может произойти только мирным путем и при взаимном согласии», — сказал он.

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Канцлер отметил также, что Германия и Китай по-прежнему далеки от взаимности в торговых вопросах и доступе к рынку.

Он добавил, что соперничество и конкуренция в отношениях Европейского союза (ЕС) и Китая в последние годы усилились.

В ходе визита в Китай, запланированного на 3–4 ноября, Шольц впервые встретится с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

Накануне, 1 ноября, немецкое издание Die Welt сообщило, что глава германского МИДа Анналена Бербок указала Шольцу, что он должен разъяснить в Китае «послания, которые Германия изложила в коалиционном соглашении». По данным газеты, глава МИД ФРГ считает крайне важным дать понять Китаю, что «вопрос о справедливых конкурентных условиях, вопрос о правах человека и вопрос о признании международного права являются основой для международного сотрудничества».

Тогда же издание Politico сообщило, что Бербок призвала Шольца «жестко отстаивать интересы Германии» в Китае. Отмечалось, что министр хочет придерживаться более напористой «новой стратегии в отношении Китая».

Еще в марте Бербок заявляла, что Германия планирует разработать новую стратегию в отношении сотрудничества с Китаем.

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