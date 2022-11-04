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Нутрициолог предостерегла от переизбытка кофеина в холодное время года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Кофеин содержится и в кофе и в чае, поэтому в холодное время года, когда теплые напитки употребляются чаще, важно отслеживать допустимую для здоровья норму этого вещества, напомнила 4 ноября врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

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«Норма кофеина — 400 мг в день. В чашке кофе примерно 95 мг, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 мг. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки, но в любом случае, выпивая чай, сложнее превысить норму», — считает она.

По ее словам, злоупотребление кофеином может доставить немало сложностей людям с особой к нему чувствительность. У них при переизбытке вещества может усиливаться сердцебиение. Также о норме кофеина стоит помнить людям с гипертонией, так как его переизбыток может приводить к повышению давления.

«Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день. На избыточное количество кофеина могут реагировать также люди с изжогой. Кроме того, при избыточном количестве кофеина в рационе могут быть проблемы со сном, нервозность», — отметила диетолог в беседе с радио Sputnik.

Вместо чая и кофе Нефедова предлагает рассмотреть альтернативные напитки, которыми тоже можно согреться осенью. Например, ромашковый или мятный чай. В эти безобидные для здоровья травяные напитки можно добавить яблоко и корицу для придания вкусу насыщенности или пикантности.

Об осторожном употреблении кофе при некоторых симптомах в октябре рассказывала эндокринолог, диетолог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Оксана Михалева. Она указывала, что кофе повышает артериальное давление, увеличивает число сердечных сокращений и возбуждает нервную систему.

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