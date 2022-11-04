WP сообщила о намерении Трампа баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, будет участвовать в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году. На это указывают его заявления, сделанные в ходе выступления экс-хозяина Белого дома на митинге в штате Айова 3 ноября.

«Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал, и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м. Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно еще раз это сделаю», — цитирует 45-го президента США газета The Washinghton Post.

Автор материала предполагает, что о своем намерении Трамп объявит после промежуточных выборов в Конгресс во вторник, 8 ноября.

«Мы примем решение очень скоро», — сказал политик в конце своего выступления.

Ранее в этот день о планах Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году сообщило агентство Reuters. Уточнялось, что объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения даст экс-президенту США преимущество перед другими кандидатами.

Издание AP 2 ноября сообщало, что помощники Трампа начали готовиться к президентской кампании 2024 года. По мнению экспертов, экс-президент попытается извлечь выгоду из вероятной победы республиканцев и станет лидером на высший государственный пост от своей партии.

29 октября были опубликованы результаты социологического опроса компаний Yahoo! и YouGov, согласно которым 57% американцев считают, что действующий президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Столько же процентов респондентов высказались против кандидатуры Трампа. При этом его поддержали 47% сторонников Республиканской партии.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент Байден занял свой пост 20 января 2021 года. Он самый пожилой президент в истории Америки.