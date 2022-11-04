Реклама
Прямой эфир
Мир
WP сообщила о намерении Трампа баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году
Мир
Венгрия обвинила ЕС в раздувании глобальной проблемы из конфликта на Украине
Общество
Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале
Армия
Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов
Происшествия
Авария с участием шести машин произошла на Щелковском шоссе в Москве
Мир
Пострадавший от избиения муж Нэнси Пелоси выписан из больницы
Мир
США и Южная Корея предрекли конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки
Общество
Гувернер для подростка и агроном вошли в топ высокооплачиваемых вакансий ноября
Армия
Российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику
Армия
Военнослужащие ЗВО на передовой получили госнаграды за выполнение боевых задач
Экономика
Антонов предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы
Мир
Болсонару отказался участвовать в саммите G20

WP сообщила о намерении Трампа баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году

WP: Трамп, вероятно, баллотируется на выборы президента США в 2024 году
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Adar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, будет участвовать в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году. На это указывают его заявления, сделанные в ходе выступления экс-хозяина Белого дома на митинге в штате Айова 3 ноября.

Игра за престол: помешают ли расследования планам Трампа на 2024 год
Как дело о секретных документах отразится на карьере экс-президента и сможет ли он баллотироваться на следующих выборах

«Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал, и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м. Теперь, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной я, очень, очень вероятно еще раз это сделаю», — цитирует 45-го президента США газета The Washinghton Post.

Автор материала предполагает, что о своем намерении Трамп объявит после промежуточных выборов в Конгресс во вторник, 8 ноября.

«Мы примем решение очень скоро», — сказал политик в конце своего выступления.

Ранее в этот день о планах Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году сообщило агентство Reuters. Уточнялось, что объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения даст экс-президенту США преимущество перед другими кандидатами.

Издание AP 2 ноября сообщало, что помощники Трампа начали готовиться к президентской кампании 2024 года. По мнению экспертов, экс-президент попытается извлечь выгоду из вероятной победы республиканцев и станет лидером на высший государственный пост от своей партии.

29 октября были опубликованы результаты социологического опроса компаний Yahoo! и YouGov, согласно которым 57% американцев считают, что действующий президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Столько же процентов респондентов высказались против кандидатуры Трампа. При этом его поддержали 47% сторонников Республиканской партии.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент Байден занял свой пост 20 января 2021 года. Он самый пожилой президент в истории Америки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022