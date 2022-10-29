Опрос показал нежелание американцев переизбрать Байдена в 2024 году

57% американцев считают, что действующий президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Об этом говорят результаты социологического опроса компаний Yahoo! и YouGov, опубликованные 29 октября.

Опрос проходил с 13 по 17 октября 2022 года, в нем участвовали 1629 человек. Также у них спросили, должен ли бывший американский лидер Дональд Трамп участвовать в выборах в 2024 году. Результаты оказались аналогичными: 57% респондентов выступили против. В то же время в отношении Байдена 22% заявили, что он должен идти на второй срок, еще 21% выразил неуверенность. Про Трампа 29% участников опроса сказали, что он должен участвовать в выборах 2024 года, еще 14% не уверены.

Участникам исследования задали вопрос «Если бы выборы-2024 прошли сегодня, за кого бы вы проголосовали?» 43% проголосовали бы за Джо Байдена или другого демократа, 39% ― за Дональда Трампа или другого республиканца, еще 18% не смогли дать однозначный ответ.

По мнению 43% респондентов-демократов, кандидатом от Демократической партии США на выборах 2024 года должен стать кто-то еще, 35% поддерживают кандидатуру действующего президента. В случае с Республиканской партией 47% их сторонников поддержали бы кандидатуру Трампа, 38% поддержали бы кого-то еще. В частности, 35% опрошенных республиканцев предпочли бы Трампу губернатора штата Флорида Рона Десантиса. 20% не определились, 45% выступили за экс-президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее, 25 октября, 53% американцев заявили, что недовольны работой Джо Байдена на посту главы государства. Для сравнения, в январе 2021 года почти такое же количество респондентов (54%), наоборот, были довольны его работой. Основными причинами недовольства назвали инфляцию, проблемы выборов и голосования, а также высокий уровень преступности, миграционный кризис, безработицу и законодательство в отношении абортов.

В тот же день уровень оптимизма американцев насчет своего будущего и нынешнего молодого поколения достиг рекордно низкой отметки впервые за 27 лет. Лишь 42% респондентов заявили, что молодое поколение будет жить лучше предыдущего. В прошлый раз, в 2019 году, с этим были согласны 60% опрошенных.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, проведенного летом, рейтинг одобрения действующего президента США установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

Джо Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться со своим предшественником Дональдом Трампом.