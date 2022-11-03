Reuters сообщило о планах Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп намерен принять участие в президентских выборах 2024 года. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на его советников.

«Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Думаю, что он хочет участвовать, и объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения дает ему преимущество перед оппонентами, и он это понимает», — сказал один из советников Трампа.

В материале говорится, что экс-президент США хочет объявить о своей предвыборной кампании после выборов в американский конгресс 8 ноября.

Днем ранее издание AP News сообщило, что помощники Трампа начали подготовку к президентской кампании 2024 года. Отмечалось, что президентская гонка может начаться уже на следующей неделе. Трамп, по мнению экспертов, попытается извлечь выгоду из вероятной победы республиканцев в конгрессе и станет лидером на высший государственный пост от своей партии.

В настоящее время политик резко нарастил расходы на предвыборную кампанию республиканцев. По данным компании AdImpact, его недавно запущенная компания MAGA Inc. super PAC потратила более $16,4 млн на рекламу в нескольких штатах, где избиратели не определились с выбором.

Кроме того, Трамп лично проводит мероприятия в поддержку кандидатов от Республиканской партии. Экс-президент провел 30 митингов в 17 штатах, а также десятки виртуальных выступлений.

29 октября сообщалось, что 57% американцев считают, что действующий президент США 79-летний Джо Байден не должен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. По мнению 43% респондентов-демократов, кандидатом от политсилы на выборах 2024 года должен стать кто-то еще, 35% поддерживают кандидатуру действующего президента. В случае с Республиканской партией 47% их сторонников поддержали бы кандидатуру Трампа.

Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент Байден занял свой пост 20 января 2021 года. Он самый пожилой президент в истории Америки.