Команда Трампа начала подготовку к участию в президентских выборах

Помощники 45-го президента США Дональда Трампа начали подготовку к президентской кампании 2024 года. Об этом 2 ноября сообщает AP News.

Президентская гонка может начаться уже на следующей неделе после проведения промежуточных выборов в конгресс. Трамп, по мнению экспертов, попытается извлечь выгоду из вероятной победы республиканцев и станет лидером на высший государственный пост от своей партии.

«Чтобы сделать нашу страну снова успешной, безопасной и славной, мне, вероятно, придется сделать это снова», — сказал политик в сентябре в ходе выступления сторонников в Робстауне, штат Техас, напоминает агентство.

Как добавил бывший глава администрации Трампа в Белом доме Райнс Прибус, он на 95% уверен в планах политика снова участвовать в президентской кампании.

«Если Трамп будет баллотироваться, другому республиканцу будет очень трудно его победить», — поделился он мнением.

Помощники и союзники Трампа теперь рассматривают двухнедельный отрезок после промежуточных выборов 8 ноября как возможное окно для объявления о его планах.

В настоящее время политик резко нарастил расходы на предвыборную кампанию республиканцев. По данным компании AdImpact, его недавно запущенная компания MAGA Inc. super PAC потратила более $16,4 млн на рекламу в нескольких штатах, где избиратели не определились с выбором.

Трамп лично проводит мероприятия в поддержку кандидатов от Республиканской партии. Экс-президент провел 30 митингов в 17 штатах, а также десятки виртуальных выступлений.

29 октября сообщалось, что 57% американцев считают, что действующий президент США Джо Байден не должен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

По мнению 43% респондентов-демократов, кандидатом от политсилы на выборах 2024 года должен стать кто-то еще, 35% поддерживают кандидатуру действующего президента. В случае с Республиканской партией 47% их сторонников поддержали бы кандидатуру Трампа.

24 октября член конгресса Клаудия Тенни в интервью Fox News заявила, что США фактически управляет не Джо Байден, а «теневое правительство». Тенни уточнила, что когнитивные проблемы мешают Байдену быть достаточно компетентным для должности президента страны.

Также в октябре американцев обеспокоило состояние президента после публикации кадров его прилета в Пуэрто-Рико. На кадрах Байден направляется к трибуне для выступления, но потом неожиданно останавливается и начинает растерянно оглядываться по сторонам. Пользователи предположили, что президент США мог «потеряться в пространстве».

Байдену 79 лет. Он самый пожилой президент в истории Америки. При этом он намерен участвовать в выборах нового президента США в 2024 году и бороться за кресло главы государства со своим предшественником Трампом.