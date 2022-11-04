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NYT узнала о конфликте в ЕС из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран
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NYT узнала о конфликте в ЕС из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран

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Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle
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Неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе. Об этом сообщила газета The New York Times в четверг, 3 ноября.

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«Поскольку Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема», — говорится в публикации.

По словам представителя Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давида Шмидтке, существует «два класса беженцев».

Из-за наплыва украинских беженцев «бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между беженцами». Так, выходцы из Афганистана и Сирии, бежавшие в Европу, «ощущают на себе всю тяжесть» миграционного кризиса.

Государственного жилья в Германии не хватает, а гостиницы и хостелы сдаются в аренду и сразу же заполняются, поэтому в настоящее время переоборудуются выставочные залы и расширяются контейнерные лагеря.

«Украинцы, которых когда-то приветствовали, теперь вызывают некоторое негодование», — отмечается в публикации.

Власти Польши 25 октября заявили, что собираются ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов. С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.

2 ноября генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины, что является большим вызовом для страны, ее коммун, городов и общин. Шольц отметил, что власти ФРГ в этом году выделят дополнительно €1,5 млрд для поддержки переселенцев.

26 октября газета Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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