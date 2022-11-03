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В сентябре экспорт товаров США в Россию превысил $90 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экспорт американских товаров в Россию в сентябре составил $90,4 млн. Это следует из данных Бюро переписи населения — главного статистического ведомства США, пишет Urdu Point в четверг, 3 ноября.

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В сентябре экспорт товаров США в Россию превысил показатели всех месяцев начиная с марта, добавляет RT.

При этом импорт российских товаров в Соединенные Штаты снизился с $522,1 млн в августе до $332,1 млн в сентябре.

Накануне сообщалось, что управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило список компаний из России, которым предоставлен доступ на внутренний рынок. В перечень добавлены еще три предприятия: одно по производству баранины и два молокоперерабатывающих.

В Минсельхозе отметили, что экспорт баранины имеет высокий потенциал и является одним из направлений для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ранее, 30 октября, газета The New York Times написала, что с момента введения новых антироссийских санкций ряд стран начал активнее закупать товары из России.

Импорт товаров в Индию из России вырос на 430%, в Турцию — на 213%, а в Бразилию — на 166%, сообщается на сайте aif.ru.

Известно также о том, что импорт в Испанию вырос на 112%, в Китай — на 98%, в Нидерланды — на 45%, а в Саудовскую Аравию и Японию — на 45 и 40% соответственно.

20 октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин сообщил, что в Россию по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн т товаров общей стоимостью $12,6 млрд. Месяцем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года.

Кроме того, Мантуров заявлял, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года. Некоторые заграничные компании приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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