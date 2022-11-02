Саудовская Аравия увеличила число поставщиков молочной продукции и баранины из РФ

Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило список компаний из России, которым предоставлен доступ на внутренний рынок, сообщили в Россельхознадзоре.

Так, в перечень добавлены еще три предприятия: одно по производству баранины и два молокоперерабатывающих.

«В настоящее время восемь предприятий по производству баранины и 16 молокоперерабатывающих компаний из России имеют право экспорта продукции в Королевство Саудовская Аравия», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что продолжит деятельность по расширению списка российских предприятий, имеющих право экспорта в страну.

«Саудовская Аравия является одним из стратегических партнеров России в сфере АПК. Наша страна заинтересована в усилении своего присутствия как на рынке Королевства, так и всего Ближнего Востока», — заявили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что экспорт баранины имеет высокий потенциал и является одним из направлений для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Ранее, 30 октября, газета The New York Times сообщила, что с момента введения новых антироссийских санкций ряд стран начал активнее закупать товары из России. Так, с февраля импорт в Саудовскую Аравию вырос на 45%.