Киркоров обматерил Викторию Боню в ответ на оскорбления из-за Наргиз

Российский певец Филипп Киркоров 2 ноября ответил матом светской львице Виктории Боне после того, как она оскорбила его на фоне конфликта с певицей Наргиз Закировой.

1 ноября Киркоров оскорбил Наргиз во время своего концерта в Ташкенте. Со сцены он сказал, что «как бы она ни старалась, ничего у нее не получится», а также назвал уродиной. Нелестный отзыв о Наргиз певец озвучил после того, как артистка в соцсетях возмутилась тем, что Киркоров проводит концерт в ее родном городе Ташкенте.

Виктория Боня решила заступиться за Наргиз. В своих социальных сетях светская львица назвала поступок Киркорова отвратительным, отметив, что в США общество бы не простило такую выходку артиста и это был бы его последний концерт.

«Назвать женщину уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети. <...> Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского уже там не осталось», — написала Боня в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать.

«Еще одно ****** возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну… Ничего нового», — написал певец.

Позже Боня выложила фото, на котором видно, что Киркоров написал ей уже в личные сообщения. В нем король эстрады не скупился на нецензурную брань и посоветовал Боне «держаться», так как скоро ей «прилетит».

В ответ светская львица заявила, что не боится Киркорова.

«Ты ничем не отличаешься от тех, с кем я выросла во дворе, быдло: у которых ноль интеллекта, потому что не умеют разговаривать, могут лишь лаять!» — подчеркнула Боня.

30 октября Киркоров оскорбил журналистку после вопроса о том, что певец привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Услышав, что артист коллекционирует меню из ресторанов, репортер поинтересовалась, значит ли это, что он их берет без спроса, на что тот грубо потребовал от нее удалиться.