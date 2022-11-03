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Эстония закроет погранпункт «Нарва-2» в конце ноября

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Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
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Пешеходный пограничный пункт «Нарва-2» на границе России и Эстонии будет закрыт в конце ноября. Об этом 3 ноября сообщила телерадиовещательная компания ERR.

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Решение было принято министерством внутренних дел Эстонии. Оно связано с тем, что количество людей, пересекающих границу с Россией, сократились за последний месяц.

«После тщательного анализа МВД действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности — как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», — сказал советник главы МВД Воотеле Пяй.

В будущем пограничный пункт на мосту планируется автоматизировать, а до тех пор сотрудники «Нарвы-2» будут переведены на главный пограничный переход.

31 октября МВД Эстонии сообщило, что увеличит охраняемую зону на российско-эстонской границе с 10 до 300 м для строительства дополнительных объектов инфраструктуры. В ведомстве отметили, что благодаря изменениям удастся выровнять всю приграничную линию, так как в данный момент она очень извилистая из-за природных условий.

Ряд стран ранее закрыл въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестала впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Литва, Латвия и Эстония договорились об ограничении на передвижение граждан РФ через границы с Россией и Белоруссией 7 сентября. Отмечалось, что исключение сделают для дальнобойщиков, дипломатов, членов их семей и для граждан, въезжающих в прибалтийские страны по гуманитарным причинам. На следующий день к ним присоединилась Польша.

Визовые ограничения для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что введение Евросоюзом визовых ограничений для россиян повлечет за собой серьезные ответные меры со стороны Москвы.

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