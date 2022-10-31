Эстония намерена в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с РФ

МВД Эстонии намерено увеличить охраняемую зону на российско-эстонской границе с 10 до 300 м для строительства дополнительных объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава отдела пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел Янек Мяги, пишет 31 октября BRR.

«Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на 10 м невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции», — рассказал он.

Мяги добавил, что благодаря изменениям удастся выровнять всю приграничную линию, так как в данный момент она очень извилистая из-за природных условий.

«С нашей точки зрения, важно то, чтобы линия была прямая, так как при зигзагах и изгибах требуется намного больше техники. Кроме того, зона будет четко отмечена, и люди будут понимать, что рядом находится государственная граница и дальше идти нельзя», — отметил он.

30 сентября глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что республика рассматривает возможность строительства стены на части границы с Россией. По его словам, сооружение стены поможет защитить территорию от нелегальных мигрантов.