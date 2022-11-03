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Илон Маск подтвердил свое выступление на саммите G20

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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Американский предприниматель Илон Маск подтвердил свое выступление на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20, пишет 3 ноября Detik Finance.

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«Илон Маск, который является одним из самых богатых людей, также был приглашен на мероприятие G20 на Бали. Илон Маск примет участие в конференции B20, которая пройдет 13–14 ноября», — указано в публикации.

Отмечается, что Маск выступит в качестве спикера на конференции G20 с темой «Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций».

Ранее, 31 октября, президент России Владимир Путин заявил о том, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. До этого, 27 октября, российский лидер не исключил, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

29 октября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден будет участвовать в саммите G20.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский получили приглашения на саммит.

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