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ВС РФ уничтожили 130 наемников и военных ВСУ на купянском направлении

ВС РФ отбили атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив более 130 военных и наемников
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Фото: РИА Новости
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ВС РФ отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожив более 130 украинских военных и наемников. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что ВСУ двумя ротами наемников пытались атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Все атаки отражены. <...> Уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля Humvee», — сказал Конашенков.

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Кроме того, ВСУ пытались сорвать наступление ВС РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР) контратаками. В результате подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка. ВС РФ уничтожили около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Днем ранее ВСУ потеряли до 150 военных при неудачной попытке атаки на купянском направлении. Также украинские военные попытались атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червопоповка в ЛНР. Эти попытки были пресечены силами ВС РФ — около 250 военных ВСУ были ликвидированы.

1 ноября ВС РФ пресекли попытки наступления украинской армии в Херсонской области. В результате были уничтожены более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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