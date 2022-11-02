ВСУ потеряли до 150 военных при неудачной попытке атаки на купянском направлении

ВС РФ отбили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в среду, 2 ноября, заявил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал он.

В результате ВСУ потеряли до 150 военных и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.

Также украинские военные попытались атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червопоповка в ЛНР. Эти попытки были пресечены силами ВС РФ — около 250 военных ВСУ были ликвидированы.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай в Херсонской области. В результате огневого поражения противник был отброшен на исходные рубежи. Также было уничтожено более 110 украинских военнослужащих.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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