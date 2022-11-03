В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах

Прокуратура Польши расследует размещение мемориальной доски на месте снесенного памятника советским воинам. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил пресс-секретарь полиции Глубич (Опольское воеводство) Лукаш Голиновский.

По данным правоохранительных органов, табличка с надписью «солдатам Красной армии, погибшим на польских землях в бою с Германией и ее союзниками в 1944–1945 годах. Благодарные поляки» и красная звезда были установлены неизвестными на месте уничтоженного польскими властями памятника 1 ноября. Однако через несколько часов ее с постамента сняли.

Как передает издание Dziennik.pl, о табличке и звезде в полицию сообщила депутат местного совета. Сделав фотографии и составив документацию, полиция передала дело в прокуратуру.

Постамент, на котором висела мемориальная доска, находится в городском парке. Памятник с изображением советского солдата был демонтирован в минувший четверг.

8 сентября президент России Владимир Путин отметил, что снос памятников советским воинам в ряде стран — это глумление над историей и предательство собственных предков.

До этого, 1 сентября, пресс-секретарь муниципального управления польского Валбжиха Эдуард Шевчак сообщил о том, что в городе демонтировали памятник советским солдатам. 25 августа в польском городе Бржег на юге страны демонтировали очередной памятник солдатам Красной армии. Снос монумента был инициирован местными жителями, которые составили петицию по этому поводу. Польские власти оценили стоимость работ по демонтажу памятника в 400–500 тыс. злотых (около 5 млн рублей). Средства выделил Институт национальной памяти Польши.

В августе сообщалось о сносе советских памятников в ряде стран. Так, 23 августа был демонтирован памятник Освободителям Риги в Латвии, что вызвало широкий общественный резонанс. В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.