В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии
В польском городе Бржег на юге страны демонтировали очередной памятник солдатам Красной армии. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает radio.opole.
Скульптура была расположена на пересечении Олавской и Вроцлавской улиц. Как сообщает портал, снос монумента был инициирован местными жителями, которые составили петицию по этому поводу.
Польские власти оценили стоимость работ по демонтажу памятника в 400–500 тыс. злотых (около 5 млн рублей). Средства выделил Институт национальной памяти Польши.
Сообщается также, что и местные политики требовали сноса монумента.
Ранее в августе уже сообщалось о сносе советских памятников в ряде стран. Так, 23 августа был демонтирован памятник Освободителям Риги в Латвии, что вызвало широкий общественный резонанс. В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.
21 августа стало известно о решении Литвы демонтировать мемориал советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Снос планируется на сентябрь.