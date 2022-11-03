Эрдоган: Шольц изменил свое отношение к России и выступает за поиск общего языка с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении РФ и теперь выступает за поиск общего языка с российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. «Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — приводит слова турецкого президента газета Sabah.

Ранее, 28 октября, Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком договорился продолжить давить на Россию, уточняет «Газета.Ru». Тогда в ходе беседы Шольц и Сунак также договорились продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку на фоне продолжения российской специальной операции по защите Донбасса.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в тот же день заявил, что стремление прекратить все связи с РФ является историческим беспамятством. Кречмер подчеркнул, что перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам уничтожать нельзя. Кроме того, он отметил наличие острой необходимости в мирных инициативах относительно ситуации на Украине.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергетическим кризисом и внешней политикой в отношении России. По данным соцопроса компании Insa, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.