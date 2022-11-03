Депутат Госдумы предрек Зеленскому возможность увидеть Крым только из окна автозака

Президент Украины Владимир Зеленский сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников. Об этом в среду, 2 ноября, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост», — сказал Шеремет.

Ранее в этот день Зеленский дал интервью чешскому телевидению, в котором заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море. Он уточнил, что хочет поехать на полуостров, «когда будет тепло».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в этот же день прокомментировал заявление президента Украины. Он отметил, что в Крыму «от любого следственного изолятора не больше 100 км до моря в любую сторону».

Тогда же Государственный совет Республики Крым утвердил решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью. Уточняется, что в собственность Крыма передано 130 объектов.

Источник в крымском правительстве в марте сообщал, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Владимира Зеленского в поселке Ливадия в ялтинском регионе.

29 марта глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что республика может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Кроме того, в качестве потенциальных объектов для наложения ареста и изъятия в пользу государства будут рассмотрены некоторые крупные торговые объекты.