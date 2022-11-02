Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению заявил, что поедет в Крым, поскольку хочет увидеть море.
«Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины. Он добавил, что это произойдет не зимой, передает RT.
«Я поеду туда, когда будет тепло», — цитирует украинского лидера Pravda.Ru.
Ранее, в 2019 году, пресс-служба штаба Зеленского сообщала в ходе предвыборной президентской кампании на Украине, что его жена Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Как отмечает сайт kp.ru, квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Ранее, 31 октября, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будет национализировано имущество лиц, связанных с киевским режимом. По его словам, он дал поручение об этом профильным ведомствам. Речь идет о гражданах и юридических лицах. В собственность России, в частности, перейдет бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Сокращений сотрудников на данных предприятиях не планируется. Исключения составят представители акционеров, «которые выполняли волю своих киевских руководителей», пишет Life.Ru.
В марте источник в крымском правительстве сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского в Ливадии.
29 марта глава Крыма заявил, что собственность в республике имеют Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Тогда же Аксенов предупредил, что Крым может изъять имущество граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию. Ряд крупных торговых объектов будет рассмотрен как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу государства.