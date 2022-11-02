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В Крыму ответили на слова Зеленского о намерении приехать на море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал в среду, 2 ноября, слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он поедет в Крым, так как хочет увидеть море.

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«У нас от любого следственного изолятора не больше 100 км до моря в любую сторону. А недалеко сразу от двух морей — Черного и Азовского — есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи. Тюремная камера ждет», — сказал Крючков в комментарии «РИА Новости».

Ранее в этот день украинский лидер заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, когда будет тепло, пишет Life.Ru.

В этот же день Государственный совет Республики Крым утвердил решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, сообщается на сайте kp.ru.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, в собственность Крыма передано 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

4 октября Зеленский подписал указ о признании недействительными указов президента России Владимира Путина о независимости Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в нем говорится о непризнании Украиной и других документов, сопряженных с реализацией перечисленных выше указов российского лидера, пишет «Москва 24».

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью РФ и претензии на российскую территорию получат должный ответ, передает RT.

Ранее, в 2019 году, пресс-служба штаба Зеленского сообщала в ходе предвыборной президентской кампании на Украине, что его жена Елена приобрела недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года, до возвращения полуострова в состав России. Квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

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