Жителей Эстонии возмутило, что певица Анне Вески на своих афишах представляется как заслуженная артистка Эстонской ССР. Об этом 1 ноября рассказал редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин.

«В эстонском бомонде вызвали невероятный скандал концертные афиши Анне Вески, где она в числе прочего представлена как заслуженная артистка Эстонской ССР. Граждане углядели в этом попытку реанимировать и оправдать память о «российской оккупации». Удивительное лицемерие», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, Вески не стесняется своего советского периода в карьере и продолжает выступать в России, противопоставив ей известного певца Тыниса Мяги и различных эстонских политиков.

«Анне Вески ведет себя честно. В отличие от многих эстонских политиков, которые сегодня выступают как ярые антикоммунисты, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое. Это и бывшие партийные функционеры Андрус Ансип и Сийм Каллас, и редактор партийного журнала Pioneer Март Хельме», — заявил Чаплыгин.

Он отметил, что сейчас Эстонию возглавляют бывшие коммунистические деятели, которые сейчас отстаивают независимость страны так же, как служили советской власти.

16 августа эстонская телерадиокомпания ERR сообщила о переносе советского танка-памятника Т-34 с постамента в Нарве. На демонтаж ушло около трех часов. Он был перевезен в Эстонский военный музей в Виймси. Из-за опасений протестов жителей полиция ввела комендантский час вблизи памятника: дороги были закрыты для транспорта и пешеходов.

До этого, 6 августа, власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

21 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.