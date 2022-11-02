Путин 3 ноября обсудит с правительством поддержку инвестиций в РФ

Президент России Владимир Путин 3 ноября в режиме видеоконференции проведет очередное совещание с членами правительства. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

«Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.

27 октября Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций. Он отметил, что вместе с экономическими издержками приходят и приобретения, что в конечном счете идет на пользу России, так как таким образом укрепляется суверенитет страны в экономической сфере.

До этого, 14 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западным странам не удалось исключить Россию из глобальной экономики, однако они могут продолжить выдавливать страну с привычных рынков сбыта. Премьер также отметил, что динамика ВВП и инвестиций превосходят ожидания. Отдельно глава правительства отметил оживление внутреннего, и прежде всего потребительского, спроса в стране.

7 сентября первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов сообщил «Известиям», что в ближайшие два-три года в России произойдет провал частных инвестиций, потому что будет идти перенастройка инвестиционных проектов. Однако, по его словам, роль государственного инвестирования возрастет.