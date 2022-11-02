Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Северодонецка из систем HIMARS
Мир
Зеленский заявил о войне до возвращения Донбасса и Крыма
Мир
В США поприветствовали возобновление участия России в зерновой сделке
Мир
Захарова призвала Трасс ответить на сообщения об утечках из ее телефона
Новости компаний
Группа «Россети» обеспечит энерготранзит для развития Транссиба
Мир
Москва ждет от Киева готовности к переговорам с учетом территориальных реалий
Происшествия
Маршрутка с 12 пассажирами перевернулась в Омской области
Мир
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Мир
Захарова сообщила о получении РФ гарантий безопасности зернового коридора
Мир
Путин изложил президенту Индонезии подходы РФ по зерновой сделке
Мир
В ООН поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке
Экономика
Путин 3 ноября обсудит с правительством поддержку инвестиций в РФ

Военный эксперт назвал возможную технику на учениях «Щит Союза – 2023»

Военный эксперт Литовкин рассказал, какая техника может быть задействована на учениях «Щит Союза – 2023»
0
Фото: РИА Новости/Константин Морозов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Виктор Литовкин 2 ноября рассказал «Известиям» о том, какая военная техника может быть задействована на российско-белорусских учениях «Щит Союза – 2023».

Громовой фронт: как прошли учения ядерных сил России
В стратегических маневрах «Гром-2022» задействовали все компоненты ядерной триады

Ранее в этот день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о начале подготовки к учениям.

«Это составление плана учений, замысла учений, сценария учений, какие части будут принимать участие, кто будет привлечен, кто будет играть основную роль, будут ли приглашать иностранных наблюдателей, какая техника будет», — пояснил слова Хренина Литовкин.

Он также сообщил о возможной технике на учениях.

«Если мотострелковое подразделение будет, то все части мотострелкового полка будут задействованы. Это три мотострелковых батальона, на бронетранспортерах или боевых машинах пехоты. Танковый батальон — на танках Т72 и Т80, артиллерийский дивизион — или «Акация» или «Гвоздика» (самоходно-артиллерийские установки. — Ред.). Батальон инженерно-саперный — роторазведки, полный состав мотострелкового полка», — сказал эксперт.

Кроме того, он предположил, что будут задействованы беспилотники, системы навигации и обеспечения боя, в том числе белорусские системы залпового огня «Полонез» и российские ракетные комплексы «Искандер М» .

«У нас с Белоруссией ежегодно проходят учения, кроме тех учений, в которых сейчас Белоруссия в рамках ОДКБ, ШОС. Они могут быть не только двусторонние, но могут входить в учения ОДКБ, то есть внутри них российско-белорусские учения», — заключил Литовкин.

10 октября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Как указал министр обороны Белоруссии, задачи союзной региональной группировки войск России и Белоруссии носят сугубо оборонительный характер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что совместное развертывание группы войск России и Белоруссии прописано военной доктриной Союзного государства. Он обратил внимание на то, что президенты постоянно обсуждают различные формы взаимодействия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022